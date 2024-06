Abastecimento de água de Anchieta será ampliado pelo Governo do ES

Ao lado do prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, o governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou investimentos de R$ 23 milhões para as obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Iriri, que vai beneficiar toda a região, com potencial de atendimento de 56 mil pessoas. A solenidade ocorreu na manhã desta sexta-feira (7), como parte das celebrações pelos 445 anos do município de Anchieta.

Fabrício Petri destacou o bom relacionamento com o governo do Estado como um dos fatores do crescimento de investimentos em Anchieta. “Nossa administração faz a nossa parte, trabalhamos duro no dia-a-dia da gestão, cortamos despesas, enxugamos custos. Isso tudo atrai maior investimento para melhorar a vida da nossa população”, afirmou.

Ao assinar a ordem de serviço para a execução das obras de ampliação do SAA, o presidente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud, contou mais detalhes.

“Com investimento de R$ 23 milhões, as obras contam com a construção de uma Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), uma Adutora de Água Bruta (AAB), uma Estação de Tratamento de Água (ETA), e uma Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), e têm como prazo de finalização fevereiro de 2026”.