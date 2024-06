Abertas as inscrições para o 5 ° Concurso de Fotografia de Venda Nova

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, abriu as inscrições para o 5º Concurso Municipal de Fotografia “VENDA NOVA FORMOSO RECANTO”.

O período de inscrições vai até o dia 05 de julho. O concurso visa estimular a observação do meio ambiente e das belezas naturais do município, destacando sua diversidade e riqueza ambiental. É aberto a residentes maiores de 16 anos em Venda Nova do Imigrante, exceto membros da Comissão Julgadora e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Leia Também: Mais de 40 mil crianças foram vacinadas no Dia D contra pólio no ES

A inscrição é gratuita e limitada a uma por CPF, realizada exclusivamente online. Cada participante pode inscrever uma única foto, obedecendo às especificações do formulário eletrônico. As fotos serão avaliadas quanto à originalidade, composição e relevância ambiental.

Fonte: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante