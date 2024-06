Mais de 40 mil crianças foram vacinadas no Dia D contra pólio no ES

Durante o Dia D de Vacinação contra a poliomielite, 43.801 crianças de 1 a 4 anos de idade foram imunizadas no Estado. A vacinação em massa ocorreu no último sábado (08) e a marca alcançada representa uma cobertura de 21,59%.

Leia também: Substância da maconha pode ajudar a combater dependência em crack?

Acompanhado da secretária Nacional de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Leonor Noia Maciel, o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, visitou a Unidade de Saúde (URS) Novo Horizonte, na 8ª edição do Serra + Saúde.

“Este sábado (08) é um dia muito importante de mobilização em favor da vida. Nossa cobertura para a vacina da pólio está em 91,62% — somos um dos estados com maior cobertura, mas não podemos nos acomodar, pois a meta é 95% de cobertura vacinal das nossas crianças. Contamos com a conscientização dos pais e responsáveis que mantenham a caderneta de vacinação das crianças em dia”, disse o secretário Miguel Duarte,que aproveitou a oportunidade e completou seu esquema vacinal contra a Covid-19.

Ethel Maciel também destacou os resultados capixabas. “O Espírito Santo começa a apresentar melhores resultados, inclusive, melhor que a média nacional. Já estamos no Estado com 91% e falta ainda um pouquinho para aos 95%”, disse.

Na URS Novo Horizonte, estavam disponíveis ainda vacinas contra gripe (influenza), dengue e Covid-19 (variante XBB), além dos imunizantes de rotina.

Elaine Oliveira Bull recebeu na casa dela um bilhete da escola dos filhos informando sobre o Dia D de Vacinação contra a poliomielite e aproveitou a oportunidade. Ela tem crianças de 05, 09 e 13 anos. “Meus filhos foram vacinados neste sábado (18). Nem precisei enfrentar fila, cheguei quando a unidade abriu”, contou.

Após a visita à UBS em Novo Horizonte, o secretário Miguel Duarte e a secretária Ethel Maciel visitaram o estande da Secretaria da Saúde (Sesa) e do Governo Federal na Feira dos Municípios, que aconteceu no Pavilhão de Carapina.

Participaram das agendas o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal; a secretária de Saúde da Serra, Fernanda Coimbra; o superintendente do Ministério da Saúde no Espírito Santo, Luís Carlos Reblin; o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Amaral Cardoso; e a coordenadora Estadual de Imunizações, Danielle Grillo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.