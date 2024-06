Acidente entre quatro veículos deixa motociclista ferido em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na ES-482, na altura da localidade Fazenda Cafundó, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os militares identificaram que uma moto havia batido na traseira de uma carreta. Por causa da batida, um ônibus que seguia atrás conseguiu frear a tempo, mas um carro Hb20, de cor prata, que também estava atrás, não freou e bateu na traseira do coletivo.

O ônibus realizava o transporte de funcionários de uma empresa alimentícia localizada no município de Castelo. A empresa informou que no coletivo haviam de 20 a 30 trabalhadores. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O condutor da moto, morador de Jerônimo Monteiro, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular de Cachoeiro. A PM informou ainda que os veículos e os condutores estavam com as documentações em dia.