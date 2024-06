Adolescente quebra carro do Conselho Tutelar de Atílio Vivácqua

Um adolescente, de 16 anos, foi encaminhado para a delegacia após quebrar o carro do conselho tutelar no bairro Saibreira, em Atílio Vivácqua, na noite do último sábado (8).

Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares foram acionados para irem ao bairro Saibreira, onde segundo o chamado, um menor havia depredado o veículo do Conselho Tutelar.

A conselheira tutelar relatou aos policiais que o adolescente estava abandonado, andando pelas ruas do município de Muqui. No entanto, o conselho tutelar do município solicitou o apoio do órgão de Atílio Vivácqua, para levar o menor para a casa do avô.

Contudo, ao chegar na residência do avô, o adolescente entrou na residência e, em seguida, saiu segurando uma barra de ferro. Ele quebrou o vidro traseiro e a lateral esquerda do carro.

O adolescente danificou os vidros traseiro e os laterais com uma barra de ferro | Foto: Prefeitura de Atílio Vivácqua

A equipe da secretaria de assistência social de Atílio Vivácqua confirmou as informações por meio de nota. “Ao solicitar o conselho tutelar de Atílio Vivácqua para entregar o adolescente ao seu responsável legal, o menor foi encontrado andando pelas ruas do município de Muqui. Porém, quando chegou na residência do avô, o adolescente entrou em sua casa e saiu com uma barra de ferro, quebrando os vidros laterais e traseiro do carro do conselho tutelar de Atílio Vivácqua”, disse a nota.

Já a Polícia Civil informou que o adolescente foi e autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de dano ao patrimônio público. Ele foi apresentado ao Ministério Público (MP) com pedido de representação pela internação.