Acidente grave mata duas pessoas em Venda Nova do Imigrante

Duas pessoas morreram após um caminhão tombar em uma estrada no bairro Pindobas, em Venda Nova do Imigrante. O acidente grave aconteceu na manhã desta sexta-feira (7).

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito. Chegando ao local, os militares constataram que havia ocorrido um acidente grave, e encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizando os primeiros atendimentos.

Além da PM, o Corpo de Bombeiros também esteve no local e constatou que duas pessoas estavam presas às ferragens. Eles realizaram o trabalho de retirada das vítimas das ferragens e constataram que eles já estavam mortas, sendo o motorista e um passageiro.

Os corpos das vítimas fatais, sendo um de 64 anos, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

