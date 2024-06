PF deflagra operação para reprimir crime de peculato praticado contra os Correios

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (7), uma operação que visa combater crime de peculato, por meio do desvio de objeto postal, praticado por funcionário terceirizado dos Correios.

Policiais Federais da Delegacia de repressão a crimes contra o patrimônio (DELEPAT) cumprem mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da 1ª. Vara Criminal Federal de Vitória, na residência de uma pessoa suspeita de praticar crime de peculato.

As investigações tiveram início quando os Correios noticiaram o desvio de seis celulares da marca iPhone, que haviam sido vendidos pela internet e foram postados para entrega aos compradores.

Com o avançar das investigações os suspeitos foram identificados e três iPhones foram recuperados.

As buscas realizadas nesta sexta-feira (6), têm por objetivo apurar eventuais outros partícipes e/ou desvios.

Vale ressaltar que quem pratica esse delito pode se sujeitar a uma pena de até 12 anos de reclusão.

