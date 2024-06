Ações de sensibilização no ​Dia de Combate ao Trabalho Infantil; veja

Quarta-feira, 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Para alertar sobre essa importante data, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha está realizando, durante todo mês de junho, diversas ações de conscientização do tema.

Leia também: Vila Velha: cidade já recolheu 110 mil toneladas de lixo este ano

Na manhã desta quarta (12), as secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação, com o apoio da Guarda Municipal, realizaram uma ação na avenida Dr. Olívio Lyra, que dá acesso à Terceira Ponte, no bairro Divino Espírito Santo, com objetivo de alertar motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres sobre o trabalho infantil. Nesta quinta-feira (13), a mesma ação será realizada na feira livre do Bairro da Glória.

De acordo com a coordenadora do programa, Greuza Nunes, de 2021 a 2023, foram abordados 250 adolescentes e crianças no município, realizado 60 palestras e 120 ações na orla, praças, vias públicas e feiras da cidade.

Vale lembrar, que a equipe PETI não notifica pessoas, apenas aborda e orienta para conscientização e não interdita e não multa estabelecimentos, mas orienta e encaminha resposta aos órgãos competentes. Denúncias de trabalho infantil podem ser feitas pelos telefones: 100, 162 ou 190.

A equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), e secretarias e entidades parceiras, programaram várias ações em todo o município.

Programação do Dia de Combate ao Trabalho Infantil

13/06 – Ação de Sensibilização na Feira Livre da Glória, das 9h às 11h

14/06 – Feira da Aprendizagem no TRT, das 13h às 17h

19/06 – 1º Seminário Estadual do Trabalho Infantil e o 5° Seminário do PETI Metropolitana, das 8h às 16h30

20/06 – Ação de Sensibilização no Terminal de São Torquato, das 9h às 11h

21/06 – Ação de Sensibilização na Avenida Carlos Lindenberg, em frente a Continental, das 9h às 12h

23/06 – Feira Livre de Trabalho Infantil, em Terra Vermelha, das 9h às 11h

25/06 – Palestra na Escola Ana Bernardes, das 13h às 16h

26/06- Palestra na Escola Pedro Herkenhoff, das 9h às 11h