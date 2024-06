Ações de trânsito do Detran|ES atingem mais de 20 mil pessoas no ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) intensificou as ações educativas e de fiscalização de trânsito durante todo o mês de maio para levar a conscientização para um trânsito mais seguro e humano para os capixabas durante o movimento “Maio Amarelo”.

A equipe de agentes de fiscalização de trânsito do órgão realizou ações integradas de educação e fiscalização em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), com as guardas e agentes municipais de trânsito e com a Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) em todas as regiões do Estado Presente com foco na Lei Seca, na fiscalização de Escolares, motocicletas e condutores inabilitados.

Em todas as operações, foram realizadas abordagens educativas e distribuídos materiais para a sensibilização dos usuários das vias quanto ao tema do Maio Amarelo deste ano: “Paz no trânsito começa por você”.

Durante as ações coordenadas pelo Detran|ES, foram abordados 2.203 veículos e registradas 745 infrações. Confira as principais autuações:

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, reforça a necessidade de mudança de comportamento dos condutores. “O Detran e todos os órgãos de trânsito intensificaram as ações que são feitas durante todo o ano com blitz e abordagens educativas para coibir diversos tipos de condutas proibidas, principalmente as que mais colocam em risco a vida das pessoas nas vias. Esperamos que os capixabas tenham sido sensibilizados de alguma forma com as ações do ‘Maio Amarelo’. Nós vamos continuar com as operações para preservar vidas e contamos com cada cidadão para adotar comportamentos seguros e contribuir para a redução dos sinistros e mortes no trânsito”, alertou Lobato.

Educação

Além da fiscalização para promover a segurança e combater o desrespeito às regras de trânsito, o Detran|ES também reforçou as atividades educativas em todo o Estado com 18.180 pessoas impactadas diretamente pelas 48 ações de abordagens nas vias e em eventos, palestras educativas em empresas e em instituições de ensino públicas e privadas, e exercício de simulação de resgate com o Corpo de Bombeiros.

Para a gerente de Educação de Trânsito do Detran|ES, Teresa Maté Calvo, a educação é ferramenta essencial para mudar o comportamento. “Maio é um mês em que intensificamos as ações para alcançar ainda mais pessoas e, neste ano, superamos o público atingido no ‘Maio Amarelo’ do ano passado. Nós trabalhamos com crianças, adolescente e adultos, com o objetivo principal de sensibilizá-los para a adoção de comportamentos seguros no trânsito e vamos continuar nossas ações. Esperamos que os condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres repensem suas atitudes para preservar a própria vida, de seus familiares e amigos e promover a segurança no trânsito capixaba”, disse.

Onda amarela

Para mobilizar os capixabas durante o mês, o Detran|ES iluminou na cor amarela, instalou um grande laço alusivo à campanha e fez a exposição de um carro batido com um totem exibindo a estatística de duas mortes por dia no Estado, visando a sensibilizar todos que passaram em frente à Sede Administrativa, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória.

Em uma parceria com a Banestes Seguros S.A., a Sede da empresa, na Enseada do Suá, na Capital, também foi iluminada em amarelo, bem como customizada com um laço do Movimento, e as duas entidades realizaram ações educativas conjuntas durante todo o mês.

Além disso, outdoors com mensagens educativas foram espalhados pela Grande Vitória e o Hotel Cannes, no Centro da Capital, foi iluminado com a projeção de mensagens do “Maio Amarelo”, a partir de ação realizada pelo Detran|ES.

Campanha

A autarquia também veiculou campanha publicitária com o tema do “Maio Amarelo” para sensibilizar o maior número possível de pessoas com a mensagem de preservação da vida no trânsito.

A campanha do órgão foi exibida nas TVs, rádios, sites, redes sociais e também em outdoors, e chamou os cidadãos à responsabilidade de construírem um trânsito mais humano, gentil, seguro e empático para todos.

Com o tema “Seja a mudança, faça acontecer. Paz no trânsito começa por você”, as peças publicitárias trouxeram alertas sobre atitudes corretas, como a necessidade de obedecer à sinalização, usar cinto de segurança e cadeirinha para crianças, atravessar na faixa de pedestres, o uso do capacete e equipamentos de proteção pelos motociclistas e ciclistas.

O vídeo veiculado nas TVs mostraram vias da Grande Vitória e vários personagens do trânsito vestidos de amarelo, fazendo escolhas corretas para simbolizar a adesão ao movimento “Maio Amarelo”.

Clique aqui e assista ao filme da campanha:

“Maio Amarelo”

O tema do movimento “Maio Amarelo” deste ano foi “Paz no trânsito começa por você” e buscou chamar atenção das pessoas para o papel de cada um no trânsito para construir um ambiente seguro e gentil, seja enquanto está andando pelas vias, pedalando, pilotando, dirigindo, de carona ou no transporte público.

O “Maio Amarelo” é um movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito. O amarelo simboliza atenção, sinalização e advertência no trânsito.

O objetivo é chamar atenção da sociedade para o tema “trânsito” e para o alto índice de mortes e feridos em todo o mundo, bem como colocar em pauta o tema “segurança viária” e, assim, mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para alertar e mostrar a dimensão e o impacto que os sinistros têm no cotidiano.