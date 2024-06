Ações visam celebrar o Meio Ambiente em Venda Nova

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que ocorreu no último dia 5, a Secretaria de Meio Ambiente de Venda Nova do Imigrante realizará diversas atividades ao longo de junho.

Nesta semana, estudantes do município visitaram as trilhas ecológicas no Espaço de Educação Ambiental Área Verde Vila da Mata. Já participaram alunos da Fundação Deolindo Perim, Liberal Zandonadi e Coopeducar, e as escolas de Pindobas e do Caxixe farão a trilha no Guaçu-virá.

Dessa forma, na segunda quinzena deste mês, um trailer de difusão de informações ambientais visitará as escolas municipais. Portanto, serão apresentadas exposições de animais da fauna silvestre, aves do município, coleção de insetos, exsicatas da flora da Mata Atlântica, doação de mudas, entre outras ações. Logo, as visitas ocorrerão dia 18 de junho, na Escola Pindobas, 20 de junho, na Escola Atílio Pizzol, e 25 de junho, na Escola Caxixe.

Bem como, em parceria com o Sebrae, haverá também uma capacitação para condutores de observação de aves nos dias 29 e 30 de junho. Com tudo, promovendo a conservação ambiental e incentivando o turismo de observação de aves. Um levantamento preliminar identificou 234 espécies de aves no município.

Além disso, foi lançado o edital do 5º Concurso Municipal de Fotografia, convidando os participantes a mostrar seu olhar sobre as belezas naturais e a riqueza ambiental de Venda Nova do Imigrante.

As inscrições estarão abertas de 5 de junho a 7 de julho. Além disso, terá premiações de R$ 1.500,00 para o 1º lugar, R$ 1.000,00 para o 2º lugar e R$ 500,00 para o 3º lugar.

Fonte: Prefeitura de Venda Nova