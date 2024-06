Presenças nacionais no encerramento da Festa de São José de Anchieta

No ano em que se comemora os 10 anos de canonização de São José e os 490 anos de seu nascimento, o Santuário Nacional de São José de Anchieta preparou uma programação especial que começou ainda no mês de maio com romarias, peregrinações, novenas e atrações culturais. O encerramento contará com a presença do vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom João Justino, neste domingo (9), dia de São José de Anchieta, que celebra a missa solene, às 16h.

A presença do vice-presidente da CNBB no Santuário também marcará um momento importante para a celebração, que inclui a entronização de um ícone do santo doado ao Santuário. O ícone, uma obra em madeira da artista plástica Rosalva Trevisan Rigo. Cada dia da novena contou com uma participação especial de comunidades de Anchieta, Guarapari, Piúma e Alfredo Chaves.

E neste sábado, o Santuário recebeu um evento nacional da Rede Inaciana de Juventude – MAGIS BRASIL, serviço da Companhia de Jesus que promove ações com jovens em todo o país.

Para comemorar o décimo ano de atuação e o lançamento da nova campanha Ser + com os demais. O Espírito Santo e o Santuário Nacional de São José de Anchieta foram os lugares escolhidos para receber jovens de todos os lugares do Brasil.

Juventude

O evento com as juventudes, no contexto da Festa, recorda que José de Anchieta viveu sua juventude no Brasil. Com 17 anos, tornou-se jesuíta, desembarcou no Brasil aos 19 anos e viveu aqui por mais quarenta e quatro anos.

“Anchieta chegou jovem ao Brasil e a criatividade sempre o acompanhou. Por isso, o evento com as juventudes traz visibilidade para Anchieta, o Espírito Santo, o Santuário e a presença dos jesuítas nos tempos atuais”, Pe. Laécio de Lima, secretário para colaboração Fé e Espiritualidade

“Estamos presentes com uma nova roupagem. Se Anchieta estivesse aqui hoje, como seria sua presença nos? Ele sempre foi precursor, por isso temos muito o que aprender. Anchieta é uma escola viva, explicou.

A juventude e a criatividade marcam a presença de Anchieta no Brasil

“Não podemos perder de vista o trabalho de Anchieta no mundo da arte e da cultura. A criatividade no teatro, na poesia, na linguagem e na convivência com os povos indígenas”, afirmou o secretário.

Na noite deste sábado acontece, pela primeira vez, a peregrinação Jovens de Cristo com a presença da juventude presente no evento inaciano.

O encerramento da Festa Nacional de São José de Anchieta será marcado por momentos de reflexão, devoção e gratidão, encerrando assim, um período de celebração que reuniu fiéis de todo o país em torno da memória desse grande santo jesuíta.

Programação:

08 de junho

16h00 – Peregrinos de Cristo: Caminhada jovem – De Iriri para o Santuário de Anchieta – Presença fraterna: EJCs e Grupos de Jovens

19h | Novena 9 – Encontro de Jovens com Cristo, Anchieta

09 de junho

14h – Exibição do Projeto Viva Anchieta

15h30 – Apresentação Indígena: Grupo de Xondaro, Aldeia Guarani Nova Esperança

16h – Missa Solene | Presença de Dom Justino, vice-presidente da CNBB

17h30 – Show: Dunga

Transmissão diária no canal do youtube @tvsantuariodeanchieta

Local: Santuário Nacional de São José de Anchieta. Praça do Santuário, Centro, Anchieta – ES, 29230-000