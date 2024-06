Homem esfaqueado em Cachoeiro morre na madrugada deste domingo (2)

No último domingo (26), um homem de 40 anos foi esfaqueado em uma festa da comunidade, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Científica (PCIES), por volta de 2h30 da madrugada, a PCIES teria sido acionada, para o recolhimento do corpo de Herivelton Petini, de 40 anos, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Sendo assim, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para a realização da identificação e do exame cadavérico. Posteriormente, será liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.

Ocorrido

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, os agentes foram até o distrito de Conduru onde acontecia uma festa da comunidade local em via pública, a fim de prover a segurança dos participantes do evento. Chegando lá, por volta das 21h30, dois homens, que participavam da festa, se desentenderam e acabaram entrando em luta corporal.

Após as agressões, o acusado de 51 anos correu até a sua residência, pegou uma faca, retornou a festa e esfaqueou a vítima de 40 anos. A vítima foi atingida no tórax e, em seguida, socorrida pelos agentes para o hospital de Castelo. Após ferir a agressão, o acusado de 51 anos fugiu a pé em direção a sua residência, sendo perseguido pelo efetivo da GCM e da Polícia Militar.

No entanto, o acusado conseguiu se esconder no interior de sua residência. Os policiais começaram a negociar com ele e o acusado não atendeu a ordem legal e começou a ser agressivo contra os agentes, inclusive dizendo estar armado.