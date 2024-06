Polícia Civil prende suspeito de matar doméstica no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), cumpriu na manhã desta terça-feira (11), um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 38 anos.

O indivíduo é o principal suspeito do assassinato da empregada doméstica Jaciara Cristina Schimidel do Nascimento, de 41 anos, ocorrido na madrugada do dia 26 de maio, no bairro Santa Cecília, em Cariacica.

A representação do mandado de prisão temporária foi feita pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Assim que o Poder Judiciário deferiu o pedido, a equipe policial de Boa Esperança montou uma operação e localizou o alvo.

Ele foi encontrado em uma residência na zona rural do município e não apresentou resistência. Nenhum material ilícito foi encontrado com ele. Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia e, será encaminhado ao sistema prisional.

O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).