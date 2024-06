Lei Maria da Penha: ônibus itinerante realiza ações em São José do Calçado

O ônibus do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha esteve em São José do Calçado na última sexta-feira (7). A visita do ônibus rosa aos municípios capixabas faz parte das ações educativas e de combate à violência doméstica e familiar da Coordenadoria da Mulher (Comvides) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Aliás, o evento contou com serviços de saúde, como medição de glicose, aferição de pressão, vacinas diversas e saúde bucal. O Centro de Referência e Assistência Social (Cras) esteve com geração de trabalho, cadastro para o CadÚnico e orientação pelo Núcleo Margaridas.

O objetivo do evento é buscar a prevenção e o combate à violência doméstica e familiar, garantindo o cumprimento das medidas protetivas de urgência estabelecidas. A Polícia Militar realiza ações de apaio através das Visitas Tranquilizadoras, que são realizadas após o registro de ocorrência. Aliás, nos casos de violência e/ou ameaça no âmbito familiar contra a mulher, onde os policiais realizam visitas pessoais as vítimas, chamado de VISITAS TRANQUILIZADORAS.

Contudo, de posse das ocorrências já registradas pela mulher, os policiais militares treinados e capacitados para este tipo de atendimento, mantém contato com as vítimas para dar o devido apoio e orientação.