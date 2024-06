Alegre investe quase R$ 360 mil em novo Ponto de Apoio em Saúde

A Prefeitura de Alegre, no Caparaó, realizou no último sábado (22), a inauguração do Ponto de Apoio Em Saúde “Cléia Peres Delfino”, na comunidade da Roseira, interior do município.

O investimento de R$358.310,00, com recursos próprios, na nova unidade de saúde representa um avanço crucial para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos no município.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades e representantes da comunidade, incluindo o prefeito Nirrô Emerick (PP), o vice-prefeito Silvani Monteiro Corrente, o deputado federal Evair de Melo (Progressista), vereadores, servidores municipais e diversos moradores da comunidade da Roseira.

A inauguração foi um marco importante para a gestão do prefeito Nirrô, que destaca o comprometimento da administração pública com a saúde e bem-estar dos cidadãos.

A construção da unidade de saúde “Cléia Peres Delfino” é um exemplo concreto de como os impostos pagos pela sociedade alegrense estão sendo revertidos em melhorias palpáveis e significativas para a população.

O novo espaço não só ampliará a capacidade de atendimento, mas também garantirá um suporte mais próximo e eficiente para os moradores da comunidade da Roseira e adjacências. A unidade facilitará o acesso aos serviços médicos, redução do tempo de espera e maior agilidade no atendimento, o que pode ser determinante em situações de emergência.

Além disso, a nova unidade de saúde contribuirá para a descentralização dos serviços de saúde no município, aliviando a pressão sobre os centros de saúde já existentes e promovendo uma distribuição mais equitativa dos recursos e atendimentos. Este ponto de apoio também será fundamental para programas preventivos e ações educativas em saúde, fortalecendo a promoção da saúde e prevenindo doenças na comunidade.

Fonte: Prefeitura de Alegre