Alegre conquista certificação máxima do Sebrae

A Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Sala do Empreendedor, recebeu a certificação Diamante do Sebrae no dia 10 de maio de 2024, um reconhecimento que destaca a cidade como uma das melhores do Espírito Santo no apoio ao empreendedorismo.

A conquista é resultado de um trabalho dedicado e contínuo das equipes, especialmente da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMADS. Por meio da Sala do Empreendedor e da Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento – SEFIP, através do Setor de Tributação que buscam oferecer sempre o melhor atendimento e suporte aos empreendedores locais.

A certificação Diamante é a mais alta outorgada pelo Sebrae, colocando Alegre em um seleto grupo de apenas dez cidades do estado a alcançar este nível de excelência.

A Sala do Empreendedor tem sido fundamental para incentivar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, proporcionando orientação, capacitação e suporte aos nossos empreendedores.

Esse reconhecimento reforça o compromisso da gestão em promover um ambiente favorável para o crescimento dos negócios locais e fomentar o empreendedorismo.

Fonte: Prefeitura de Alegre