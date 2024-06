Alegre conquista ouro como cidade empreendedora

Incentivar o desenvolvimento por meio de políticas públicas que favoreçam os pequenos empreendedores é a essência dos critérios que garantiram o Troféu Ouro para a cidade de Alegre, no Programa Cidade Empreendedora, com Índice de Capacidade de Estímulo ao Empreendedorismo (ICEE) nota 9.1.

Todos os 78 municípios do estado aderiram a essa iniciativa do Sebrae, que ajuda as cidades a direcionarem, acelerarem e sustentarem o crescimento socioeconômico, apoiando o empreendedorismo.

Alegre foi uma das 11 cidades capixabas a receber o Troféu Ouro, no último dia 7. O prefeito Nirrô Emerick recebeu o prêmio, que simboliza o quanto a cidade acredita e aposta no empreendedorismo.

Segundo ele, a classificação atrairá novos investimentos para a região, que devem ser revertidos em mais oportunidades de negócios e empregos, tornando o prêmio também uma responsabilidade.

“A cidade está no caminho certo da geração de emprego e renda. Empreender precisa ser interpretado como ferramenta e fundamento para fortalecer o comércio, a agricultura familiar, fomentar a inovação e promover uma cultura empreendedora de soluções, melhorias e eficiência dos serviços, principalmente da própria administração municipal”, reconheceu.

Por um empreender mais simples e atrativo

Desde junho de 2022, quando Alegre assinou o Termo de Compromisso junto à Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) para a implantação do Programa, a cidade tem figurado entre os principais atores estaduais do empreendedorismo e o líder na região do Caparaó.

Em fevereiro do ano seguinte, a cidade já se posicionava em a sétima do estado como Cidade Empreendedora e primeira na região.

“Essa classificação inicial resultou de um estudo realizado por uma instituição renomada, que avaliou diversos aspectos relacionados à criação e ao desenvolvimento de pequenos negócios na região”, explicou Nirrô Emerick.

“A partir dessas constatações e das soluções efetivas aplicadas para reduzir a burocracia, gerar emprego, aumentar a renda e as oportunidades, a cidade fechou o ciclo de avaliação de 2023 em décimo lugar do estado, mantendo-se como a primeira da região do Caparaó”, completou o Prefeito.

Estímulo requer apoio, que pressupõe retorno

O principal indicador do programa é o Índice de Capacidade de Estímulo ao Empreendedorismo (ICEE).

O método avalia os esforços da gestão pública para melhorar o ambiente de negócios em seu território e, além de apontar as demandas de ações e as possibilidades de aperfeiçoamento, oferece um conjunto de soluções específicas às necessidades de desenvolvimento de cada municipalidade.

Para a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Graziela Ferreira, a presença de uma cultura empreendedora fortalece a identidade da cidade e incentiva a inovação e o desenvolvimento.

“A atuação do poder público deve ser de facilitador, fomentador, eficiente e ágil, alinhando seus processos e serviços à agenda de desenvolvimento. Para isso, é necessário dar apoio e equilíbrio. É necessário inclusão. Só assim há cooperação no mercado, os recursos e os estímulos capazes de sustentar o processo de desenvolvimento,” comentou Graziela.

Um empreendedorismo mais que precioso

Alegre também recebeu em maio deste ano a certificação Diamante do Sebrae, no quesito Atendimento ao Empreendedor com a Sala do Empreendedor.

Além dos serviços oferecidos e as orientações ara todas as etapas da abertura de negócios, a Sala do Empreendedor realiza eventos que mobilizam as comunidades em torno do empreendedorismo, como o Circuito de Feiras do Empreendedor, que percorre toda a cidade com comércio e entretenimento nos finais de semana.

Por meio da Sala do Empreendedor, a Prefeitura de Alegre realiza ações de apoio ao empreendedorismo feminino e atua nas escolas.

Dentre as iniciativas que se destacaram ao longo do período de implantação do Programa, Alegre foi a segunda colocada na categoria Sustentabilidade & Meio Ambiente, na 12ª edição estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, com o projeto GESTAGUA.

O projeto, da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), incentiva com prêmios e capacitação os produtores que adotam práticas que favoreçam o ciclo da água.

O empreendedorismo também está presente na Feira da Agricultura Familiar, da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural (SEDER), e em todos os eventos apoiados pela Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE).

Fonte: Prefeitura de Alegre