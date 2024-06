Frio no Dia dos Namorados? Confira como fica o tempo nesta quarta (12)

Frio no Dia dos Namorados? Nesta quarta-feira (12), o tempo será com sol e poucas nuvens e não há previsão de chuva no Espírito Santo.

Mas, segundo a Coordenação de Meteorologia do Incaper, as temperaturas diminuem em todas as regiões. Por isso, se preparam para um Dia dos Namorados com frio e romantismo para os casais apaixonados.

Na Grande Vitória, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.