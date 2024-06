Alegre promove Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

Para sensibilizar a cidade, que tem mais idosos na região do Caparaó, sobre a delicada, porém recorrente, violação de direitos que ocorre com pessoas dessa faixa etária, a Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) realizou uma “Caminhada de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.”

Alegre tem 5.949 pessoas acima dos 60 anos, o que corresponde a 20,39% da população, segundo o Censo do IBGE de 2022. Assim como a caminhada, o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi no último sábado (15).

Leia Também: Sala de Hidratação para Dengue tem atividade suspensa em Anchieta

Entre 8h30 e o restante da manhã, entre o ponto de encontro, próximo à Escola “Aristeu Aguiar”, na Rua Dr. Wanderley, e o Parque Getúlio Vargas (Praça da Prefeitura), a caminhada reuniu estudantes, famílias, servidores municipais e espalhou a mensagem de atenção à dignidade da pessoa idosa.

O evento contou também com atividades interativas e lúdicas de caráter educativo, visando reforçar a pauta de proteção e combate à violência contra os idosos.

Alegre conta com oito grupos da Melhor Idade

A cidade de Alegre conta com grupos da Melhor Idade nos bairros Guararema, Vila do Sul, 13 de Maio e Centro, e nos distritos de Celina, Café, Rive e Anutiba, totalizando 350 membros que marcaram presença e garantiram um clima descontraído de animação e festa para levantar o tema.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ediane Vital, explica que os encontros promovidos pela Prefeitura Municipal de Alegre, com a finalidade de conscientizar sobre temas delicados, nos quais as notificações costumam não corresponder à incidência, é um caminho que se beneficia do fortalecimento dos laços comunitários.

“A medida que mais pessoas obtêm informações sobre as violações de direitos, conseguindo identificar sinais, conhecendo os canais de denúncia e, principalmente, sabendo que o poder público está apto a oferecer todo o suporte necessário para as vítimas e para punir agressores, a cidade amplia sua rede de assistência e de acolhimento, e as ações preventivas alcançam resultados”, disse a Secretária.

Idosos representam mais de 20% da população de Alegre

No Espírito Santo, 11,2% da população tem mais de 60 anos, o que corresponde a 430.983 pessoas, segundo o último censo do IBGE, de 2022. Entre os censos de 2010 e 2022, o número de idosos aumentou mais de 70%, segundo o Panorama dos Idosos do Instituto Jones do Santos Neves (IJSN).

Alegre: 5.949

Guaçuí: 5.504

Iúna: 4.417

Ibatiba: 3.852

Muniz Freire: 3.309

São José do Calçado: 2.456

Jerônimo Monteiro: 2.356

Irupi: 2.006

Ibitirama: 1.400

Dores do Rio Preto: 1.145

Divino de São Lourenço: 847

O estado é o sexto no índice de envelhecimento no país entre 2010 e 2022, e Alegre é a 14ª cidade que mais envelheceu no estado.

Para o prefeito Nirrô Emerick, o aumento do envelhecimento requer uma convergência de toda a sociedade para um olhar cuidadoso e de acolhimento direcionado a esta realidade.

“A consciência dessa mudança pela sociedade e pelo poder público, de forma geral, ainda é pequena e reflete na maior vulnerabilidade a que os idosos estão expostos. É fundamental reconhecer que o envelhecimento da população afeta os sistemas de saúde, mas também muitos outros aspectos da sociedade, incluindo o mercado de trabalho e financeiro, e a demanda por bens e serviços, como educação, habitação, cuidados, proteção social e informação”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Alegre