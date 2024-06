Alunos da rede municipal recebem uniformes novos em Cachoeiro

Estudantes da rede municipal de Cachoeiro estão recebendo novos uniformes escolares. Até o momento, segundo a Secretaria de Educação do município (Seme), mais de 16 mil itens já foram entregues.

A entrega tem sido feita de forma gradual e todos os mais de 22 mil estudantes matriculados na rede, do maternal I ao 9º ano do ensino fundamental, serão contemplados com duas camisetas e uma bermuda, estampadas com o brasão do município.

A Seme investiu mais de R$ 700 mil na aquisição das novas peças. Conforme a secretaria, as escolas ficam responsáveis por realizar a distribuição dos materiais. Os gestores escolares entraram em contato com os pais ou responsáveis para ser feita a retirada nas unidades.

“A entrega dos uniformes tem sido feita de maneira organizada e coordenada. Essa é uma conquista coletiva, que resulta de um trabalho sério da gestão que se preocupa com o bem-estar dos estudantes”, afirma a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.