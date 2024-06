Anchieta: agentes vão intensificar o combate ao mosquito nos sábados

Para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, a partir do dia 6 de julho, os agentes de endemias da Prefeitura de Anchieta vão passar a atuar também aos sábados. Em dias chuvosos, a ação será automaticamente cancelada.

A nova estratégia foi adotada por conta da ocorrência de dengue e outras doenças causadas pelo mosquito, em alguns bairros do município, mesmo numa época atípica para o aparecimento de novos casos.

O objetivo também é conter o aumento de casos de pendência, que é o índice que afere os imóveis pelos os quais os agentes não conseguem entrar para realizarem a visita domiciliar de busca e, a eliminação de focos do inseto (água parada com larvas e pupas).

Os agentes de endemias estarão identificados com uniformes e crachás. Mais informações e dúvidas, ligue para a Vigilância Ambiental: (28) 99276-9563.

