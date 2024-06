Anchieta: prefeitura qualifica atendimento no setor tributário

A Controladoria Geral de Anchieta, com apoio da Secretaria Municipal de Fazenda, buscando a otimização de processos administrativos, participou da elaboração de fluxogramas de trabalho das coordenações e setores tributários. Fluxogramas são instrumentos visuais que detalham cada etapa dos procedimentos internos, promovendo maior clareza, eficiência e controle sobre as atividades desempenhadas.

Dentre os fluxogramas elaborados destacam-se os serviços e atividades da Coordenação da Dívida Ativa, Coordenação de Tributos Imobiliários (ITBI e IPTU), Coordenação de Tributos Mobiliários, procedimento de Fiscalização do ITBI, Processo de fiscalização do ISS e procedimento para emissão da Declaração de Operações Tributárias.

Conforme a controladora geral, Pâmela Amélia Bernardi, “além de destacar os procedimentos internos, a iniciativa visa facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços municipais, permitindo que saibam exatamente onde fazer requerimentos e pedidos”, disse. Desta forma, a metodologia irá agilizar e dar mais segurança aos serviços oferecidos ao cidadão.

Para os servidores públicos, os fluxogramas são ferramentas que padronizam os procedimentos, agilizam as solicitações internas e asseguram que todas as etapas sejam cumpridas de forma eficiente e transparente.

