Anchieta recebe palestras e ações sobre direitos da pessoa idosa

O Centro Social da Pessoa Idosa de Anchieta recebe no próximo dia 4 de julho, às 13h30min, uma rodada de palestras sobre violência contra a pessoa idosa. A ação faz parte da Operação Nacional Virtude, desenvolvida pela Polícia Civil. O evento é destinado aos idosos, mas também aberta para as demais pessoas interessadas.

O objetivo da Operação, segundo a Polícia Civil, é combater crimes de violência contra a pessoa idosa em todo o país, por meio de ações coordenadas das forças policiais de todos os Estados, especialmente das unidades especializadas de proteção à pessoa idosa. Essa Operação ocorrerá em diferentes municípios do Espírito Santo e contará com ações de repressão e também com ações de educação e prevenção.

Além da rodada de palestras, a equipe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e as equipes das Delegacias Especializadas de Proteção à Pessoa Idosa pretendem realizar abordagem à população em praças nos dias 10 e 11 de julho. O objetivo é instruir a população sobre os direitos da pessoa idosa e também as formas de denunciar as violências praticadas contra essa população.