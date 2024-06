Música e solidariedade: Festa de Cachoeiro arrecada alimentos para o RS

Mais uma vez, curtir os shows gratuitos da Festa de Cachoeiro no Parque de Exposições, além de diversão, também significará solidariedade.

Até domingo (30), quem for ao local da Festa de Cachoeiro, no bairro Aeroporto, poderá doar, como entrada solidária, um quilo de alimento não-perecível, assim, para colaborar com o abastecimento de instituições de assistência social do município. Arroz, feijão, açúcar, óleo, leite e pó de café estão entre os itens.

Aliás, todo o montante arrecadado vai ser encaminhado ao Banco de Alimentos, responsável pela complementação da alimentação de famílias em situação de vulnerabilidade social e nutricional e do abastecimento de entidades socioassistenciais do município.

“Será uma ótima oportunidade para, mais uma vez, estimularmos na população o sentimento de solidariedade, além, é claro, de divulgarmos o próprio Banco de Alimentos, que presta importante serviço ao seu público”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Tatiana de Oliveira Sant’Ana

Contudo, parte das doações arrecadadas será destinada ao estado do Rio Grande do Sul, que teve diversas cidades duramente afetadas pelas chuvas no último mês de maio.

