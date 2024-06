Animais na pista causam acidente na BR 482

Na noite desta sexta-feira (7), por volta das 20h19min, policiais militares do 3º Batalhão foram acionados para prosseguirem à BR 482, no km 102, próximo à entrada do município de Guaçuí, para atendimento de um acidente.

Segundo as solicitações, um veículo teria colidido com dois Bovinos na rodovia. No local, os militares identificaram que um veículo modelo Hyundai Creta de cor preta bastante danificado, tendo o condutor relatado que estava a caminho de Guaçuí quando cinco bois teriam atravessado a pista, tendo colidido com dois deles.

Leia Também: Suspeitos de vender drogas são detidos pela PM em cidade do Caparaó

O condutor, de 72 anos, não apresentou nenhuma lesão, porém ainda assim foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, visto a gravidade da colisão, sendo liberado em seguida. Disse ainda que teria adquirido o veículo nesta data, que ficou com diversas avarias.

Outro veículo envolvido seria um Caminhão Ford de cor branca, conduzido por um senhor de 40 anos, que relatou que transita pela BR quando os Bovinos apareceram na pista. Seu caminhão teve apenas avarias no para-choque.

Em virtude do acidente, a pista teve que ser parcialmente interditada até a remoção dos veículos e dos animais de grande porte, que devido à gravidade dos ferimentos, tiveram que ser sacrificados, pois não se locomoviam. A remoção dos animais foi realizada pela vigilância sanitária do município, sendo a pista totalmente liberada às 23h30min.

Ninguém se apresentou no local como proprietário dos animais, sendo tomadas as medidas administrativas.