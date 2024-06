Suspeitos de vender drogas são detidos pela PM em cidade do Caparaó

Na tarde de quinta-feira (6), policiais militares do 3º batalhão detiveram dois homens e uma mulher e apreenderam drogas, dinheiro e outros materiais durante abordagem realizada em Alegre, no Caparaó.

Os policiais realizavam o patrulhamento no local conhecido por Morro do Wilton, por volta das 17h, quando visualizaram um suspeito saindo de uma residência, local com diversas denúncias para comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem, localizaram cinco pedras de crack.

Leia Também: Mais de 200 vagas de emprego: Mimoso recebe Sine na próxima terça (11)

O homem, de 39 anos, informou aos policiais que teria adquirido a droga na residência, local onde, após buscas, os policiais localizaram em uma caixa de tênis, 22 buchas de maconha e outras 11 pedras de crack e a quantia de R$ 161,00. Um homem de 41 anos e uma mulher, de 33 anos, foram detidos no local.

Os três receberam voz de prisão e foram conduzidos à 6ª delegacia regional de Alegre. Na delegacia, os agentes identificaram que o suspeito, de 41 anos, tinha em seu desfavor um mandado de prisão com data de validade: 30/08/2034.