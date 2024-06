Anjos da Praia estará de volta em Anchieta nas férias de julho

Durante o mês de julho, período de férias escolares, o projeto Anjos da Praia estará nos balneários de Iriri e Castelhanos, em Anchieta. O foco principal da iniciativa é promover o reencontro de crianças que se perdem nas praias, aliado a outras questões importantes, como ações ambientais, informações turísticas e outros.

Leia também: Ônibus do Juizado da Lei Maria da Penha realiza ações em Divino

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo, renovou a parceria com a Associação Anjos da Praia do ES ( AAPES ). A 38º edição do projeto de ação de utilidade pública e interesse coletivo, segundo os organizadores, “pretende proporcionar segurança às famílias com filhos pequenos, colaborando com a segurança de todos e fortalecendo o comércio e indústria local da cidade através das parcerias exclusivas”.

O Projeto Anjos da Praia conta com a parceria das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Governo do Estado, Guarda Civil Municipal de Anchieta, Guarda Vidas e diversos outros órgãos importantes nas questões que abordam. Além de ajudar a promover o reencontro de crianças perdidas, a ação colabora com a segurança pública nas praias.

Ainda há vagas para parceiros e voluntários. Jovens que desejam ser voluntários precisam ter mais de 15 anos, serem formandos de faculdades locais e ou EAD, além de alunos da rede pública do município. Os voluntários recebem todo o apoio por parte da ação, bem como certificado de horas estagiadas.