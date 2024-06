Ônibus do Juizado da Lei Maria da Penha realiza ações em Divino

No último dia 6 de junho, Divino de São Lourenço recebeu a visita do ônibus do Juizado da Lei Maria da Penha, proporcionando um dia dedicado à conscientização e prevenção das violências contra a mulher.

Além das atividades informativas, diversos serviços de saúde e assistência foram oferecidos à população.

Os serviços disponibilizados incluíram o agendamento de exames de mamografia e preventivo, facilitando o acesso das mulheres aos exames essenciais para a prevenção e detecção precoce de doenças.

Também foram disponibilizadas vacinas, garantindo a imunização da população contra diversas doenças. Exames e testes rápidos para IST’s, oferecendo diagnósticos rápidos e precisos para infecções sexualmente transmissíveis, promovendo a saúde sexual e reprodutiva.

Além desses serviços, foi realizada uma “Roda de Conversa” com foco na conscientização e prevenção da violência contra a mulher.

Essa ação foi realizada em conjunto com diversas entidades parceiras, incluindo CREAS, CRAS, SUAS, Núcleo Margaridas de Alegre, ICEPi, ESF e TJES, demonstrando o esforço conjunto em prol da proteção e empoderamento das mulheres em nossa comunidade.

A iniciativa foi um sucesso, destacando a importância da proteção e empoderamento das mulheres e reforçando o compromisso da gestão municipal com a saúde e bem-estar da população.

Fonte: Divino de São Lourenço