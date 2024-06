Antropólogo traz caso da transformação de Medellín para o ESX 2024

O Espírito Santo Innovation Experience – ESX 2024, maior evento de inovação do estado, terá palestrantes internacionais em sua quarta edição. O evento é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) e pela Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).

Com programação intensa nos dias 14, 15 e 16 de junho, na Praça do Papa, o ESX guardou para o domingo (16) as participações do antropólogo e diretor executivo da Medellín Resilience Office Corporation, Santiago Uribe, e da assessora de desenvolvimento de negócios da Flippa.com, Claire Gunter.

Leia também: Oportunidade: Sine de Cachoeiro oferta 68 vagas de emprego nesta sexta (7)

Natural de Medellín, na Colômbia, Santiago participou da transformação que fez com que a cidade deixasse de ser a mais violenta do mundo para se tornar referência em inovação. O antropólogo vai apresentar o Case de Medellín: como criar cidades inovadoras. Já Claire, responsável por trazer a plataforma Zendesk para o Brasil e construir um negócio de sete dígitos em apenas um ano, vai dar uma verdadeira aula sobre Como preparar sua empresa para o mercado global.

Este ano, o ESX terá mais de 130 palestrantes e quase 100 horas de conteúdo. “Os painéis e as palestras terão temas muito atuais, a exemplo da inteligência artificial e do ESG, que é a sustentabilidade nos eixos social, ambiental e de governança”, destaca Samuel Graciolli, gerente da unidade de Inovação e Mercado do Sebrae/ES. O evento deve receber mais de 30 mil participantes ao longo dos três dias de programação. Garanta sua inscrição aqui!

Palestrantes do ESX 2024

Entre os palestrantes confirmados destacam-se Walter Longo, publicitário e sócio-diretor da Unimark Comunicação; Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas (CUFA); Paula Harraca, uma das maiores vozes de liderança, gestão, inovação e da agenda ESG no Brasil; Ricardo Cappra, cientista-chefe do Cappra Institute, que pesquisa o impacto dos dados na sociedade e nos negócios; Facundo Guerra, fundador do Grupo Vegas e autor do livro “Empreendedorismo para Subversivos”; Renato Meirelles, comunicólogo e escritor, que vem conduzindo centenas de estudos sobre comportamento, consumo, cultura e opinião; Rafael Kiso, fundador e CMO da mLabs, plataforma líder de gestão de mídias sociais no Brasil; e Dafna Blaschkauer, autora do best seller Power Skills e palestrante referência em liderança e alta performance.

Exemplo de Medellín

O antropólogo colombiano Santiago Uribe vai discutir as transformações urbanas de Medellín, destacando as estratégias que levaram a cidade a se tornar um modelo de inovação e inclusão social no cenário internacional. Na década de 80, Medellín era conhecida pelo tráfico de drogas e alta criminalidade, sendo a cidade mais violenta do mundo. Nos anos 90, registrava 6.349 homicídios anuais, mas esse número caiu para 319 em 2022. Hoje, a cidade se destaca como polo de criatividade e inovação social, resultado da colaboração entre agentes públicos, sociedade civil e setor empresarial. Natural de Medellín, Uribe teve papel fundamental na transformação da região. O palestrante apresenta o case no dia 16, às 16h, na Arena Inovação Petrobras.

Insights para mirar o mercado externo

“Vou dividir minha expertise como compradora internacional. O público do ESX irá aprender como comunicar o valor da sua empresa para o mercado externo, pois tenho visto alguns erros comuns de posicionamento”, adianta Claire, que atualmente é business development advisor da Flippa.com. A executiva, que precisou aprender português para convencer a Zendesk a investir no país, teve a oportunidade de conhecer de perto os desafios do empreendedor brasileiro, especialmente no mundo digital. Segundo Claire, estudos mostram que o e-commerce brasileiro ainda está atrás em comparação ao norte-americano, mas possui um grande potencial de crescimento.

“O mais interessante é entender onde o Brasil está liderando. O uso do WhatsApp como ferramenta de negócios é muito mais comum aqui do que nos EUA e até na Europa. Qualquer ferramenta desenvolvida para explorar esse uso terá menos concorrência e mais oportunidades de sucesso”, destaca. A palestrante sobre ao palco da Arena do Conhecimento, no dia 16, às 19h, e vai dar o caminho das pedras com estratégias para os empreendedores brasileiros se destacarem no mercado exterior.

O ESX é uma realização do Sebrae/ES e da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), com patrocínio master do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e da Vale; patrocínio ouro da Petrobras e Governo Federal; patrocínio prata da ArcelorMittal, Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); patrocínio bronze da Prefeitura de Vitória e Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) e Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob). O evento tem ainda como apoiadores a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES), a Suzano e a EDP.