Ao extremo: parlamentares capixabas quase saem no tapa em Brasília

Dois parlamentares capixabas da extrema direita quase se agrediram, nesta quarta-feira (19), no Congresso Nacional, em Brasília.

Um vídeo, publicado nas redes sociais, mostra o deputado federal Gilvan da Federal (PL) e o senador Marcos do Val (Podemos), discutindo. A discussão acalorada acontece dentro do Senado Federal.

Os parlamentares capixabas justificaram a “treta”.

De acordo com Gilvan, ele esteve na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado e o “senador Marcos Do Val, o mesmo que disse que “o Bolsonaro o chamou pra dar um golpe” e que “detestava ser chamado de senador bolsonarista” veio tentar ofender a mim e ao senador Magno Malta. Mexeu com o cara errado “Swat” da Shopee , não recuo pra traidor 1cm”, afirmou o deputado.

Já Do Val, alega que Gilvan da Federal foi “ao Senado arrumar confusão”. “Não é novidade que o deputado Gilvan da Federal tem sido uma figura bastante polêmica na Câmara dos Deputados, devido ao seu desequilíbrio e o comportamento agressivo e desrespeitoso. O deputado vem se envolvendo em uma série de conflitos e discussões acaloradas, causando desconforto tanto nas comissões quanto no Plenário”.