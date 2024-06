Apreensões da PRF: confira as 5 no ES que vão te surpreender

Em uma série de apreensões da PRF realizadas na última quinta-feira (6), resultou em cinco veículos roubados apreendidos, além de suspeitos de crimes como receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos conduzidos para as delegacias de Polícia Civil do Estado.

Em Itapemirim, os agentes abordaram uma motocicleta Honda CG 125 FAN KS azul, constatando que a placa era de outro veículo. A PRF identificou indícios de adulteração de sinais identificadores de veículo e conduziu o homem e a motocicleta à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim para investigação.

Apreensões da PRF

Ainda em Itapemirim, a PRF abordou um Toyota Corolla XEI 2.0 preto. O condutor alegou ter comprado o veículo em um bazar online no Rio de Janeiro há dois meses, mas não soube fornecer mais informações sobre a procedência. A fiscalização revelou que o QR Code da placa não retornou resultado e o chassi apresentava sinais de adulteração. O veículo foi identificado como roubado/furtado no Rio de Janeiro em 09/02/2024. Os agentes encaminharam o condutor e o veículo à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a Guarda Municipal solicitou a PRF para verificar um Hyundai HB20 branco suspeito de clonagem. A fiscalização constatou que o QR Code da placa não retornava resultado e o chassi apresentava sinais de adulteração. Os sinais identificadores revelou o veículo como roubado/furtado no Rio de Janeiro em 21/01/2018. Aliás, a equipe prendeu o condutor em flagrante por receptação e conduzido, juntamente com o veículo, à Delegacia do município para as medidas cabíveis.

Em Cariacica, a PRF abordou uma Fiat Fiorino conduzida por um entregador que alegou ter recebido o veículo do proprietário do restaurante onde trabalha. A PRF encaminhou o veículo e o condutor à Delegacia de Cariacica para investigação de receptação.

Aliás, em Linhares, os federais abordaram uma motocicleta Honda CB 300R preta. Aliás, o condutor fugiu pela contramão, entrando em uma estrada vicinal e caindo em uma valeta. Fugiram para o mato ele e seu passageiro. Revelaram no sistema que a motocicleta havia sido roubada em 03/06/2024 em Linhares. A PRF encaminhou a moto à Delegacia de Polícia Civil de Linhares para as medidas cabíveis.