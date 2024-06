Arte em Cachoeiro: vaca colorida encanta o centro da cidade

Imagina uma vaquinha descansando em pleno centro de Cachoeiro. Quem passar pela Praça Jerônimo Monteiro a partir desta segunda-feira (17), vai encontrar uma linda vaca colorida, sentada tranquilamente na calçada da Câmara Municipal.

É claro que não estamos falando de um animal de carne e osso. A vaca em questão é uma peça customizada pelo artista Raí Bolzan, criador dos painéis que estão sendo pintados no prédio e em muros do entorno da Câmara.

A obra, denominada “Turquesa”, fez parte da CowParade (Desfile de Vacas), maior evento de arte urbana do mundo, que nasceu na Suíça e já foi visto por mais de 250 milhões de pessoas em 33 países. No ano passado, a mostra chegou ao Espírito Santo, e contou com a participação de 62 artistas capixabas, cada um deles responsável pela pintura de uma vaquinha. As peças foram expostas em Vitória e Vila Velha e atraíram milhares de turistas, incluindo alunos de escolas de todo o estado.

Bolzan foi um dos artistas convidados da CowParade Brasil e, ao final do evento, fez questão de adquirir a peça pintada por ele, exposta originalmente em Ponta da Fruta, para enriquecer ainda mais sua participação em eventos e outros trabalhos. Assim, quem não foi à região metropolitana para conhecer as vaquinhas tem a oportunidade de fazer uma visita à Turquesa, que ficará exposta na calçada da Câmara de Cachoeiro até o final do mês.

Então, não percam tempo; a vaquinha é linda e arrasa nas fotos. “Foi um presente do Bolzan para Cachoeiro, e é uma alegria para a Câmara ajudar a proporcionar mais arte e cultura para os cachoeirenses no centro de nossa cidade”, diz Brás Zagotto, presidente da Câmara Municipal.