Políticas sobre drogas: Cachoeiro recebe encontro preparatório

O Centro de Atenção e Acolhimento Integral sobre Drogas (CAAD) de Cachoeiro de Itapemirim realiza nesta terça-feira (18), evento preparatório para a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de junho, em Vitória.

O evento, aberto ao público, traz o tema “Álcool, outras drogas e Trabalho”, além dos desafios e possibilidades no cuidado integral. O subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes, fará a abertura oficial do seminário, que conta com mesa-redonda, além de apresentação de resultados do Projeto “CAAD e a Saúde do Trabalhador”.

“É fundamental entender que a questão da drogadição é um tema complexo e que não existe uma solução fácil e simplista. Trata-se de uma demanda que atinge todas as classes sociais, etnias, raças e gêneros. Precisamos fugir do senso comum e abordar a prevenção ao uso abusivo de álcool e outras mostrando as consequências disso para o futuro dos indivíduos e para a sociedade como um todo. E isso se dá pelo fortalecimento dos fatores protetivos, incentivando outros horizontes e perspectivas”, acredita o subsecretário.

Semana Estadual de Políticas sobre Drogas

O Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas (Sesd) e do Conselho Estadual sobre Drogas (Coesad), vai promover, entre os dias 25 e 27 de junho, a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas. O evento, que chega a sua terceira edição, será realizado no Auditório do Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória, e é aberto ao público.

Com o tema “Política sobre Drogas: uma agenda intersetorial”, o seminário vai apresentar e debater iniciativas realizadas nos campos de prevenção, cuidado e tratamento, pesquisas e estudos, além da reinserção social. A programação contará com palestras, mesas-redondas, mostra de práticas, apresentações culturais, divulgação de trabalhos e premiações. Serão emitidos certificados digitais de participação para quem tiver presença em pelo menos 60% do evento. O objetivo é contribuir com o enriquecimento e a ampliação do debate acerca de temas pertinentes à política sobre drogas.

Na abertura, presença confirmada do governador do Estado, Renato Casagrande. O evento contará com especialistas na temática sobre Drogas, como Mauricio Fiore, diretor de Pesquisa, Avaliação e Gestão de Informações da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/Ministério da Justiça); Marcelo Pedra, pesquisador e professor do Núcleo de Estudos Pop Rua e Saúde Mental na Atenção Básica (NuPop/Fiocruz Brasília); e Pablo Ornelas, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política e em Segurança Pública, na Universidade Vila Velha (UVV), entre outros.

Para o subsecretário Carlos Lopes, a semana vai possibilitar a discussão e a troca de experiências, em diversos âmbitos, no combate e tratamento do uso abusivo de álcool e outras drogas. “Nesta edição, também vamos celebrar o marco de mais de 20 mil capixabas atendidos pela Rede Abraço, que é o nosso programa que atende pessoas com problemas de álcool e outras drogas em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Serão três dias de debates com temas importantes e atuais no campo da drogadição, e nosso objetivo é envolver a sociedade como um todo na discussão dos problemas e desafios gerados pelo consumo de drogas”, explica Carlos Lopes.

Ainda na abertura do evento haverá a entrega da premiação do Edital de Práticas Pedagógicas 2024 e também a entrega simbólica do certificado do curso de Ensino a Distância (EaD) “Capacitação em Participação social nas políticas de álcool e outras drogas”, ministrado em parceria com a Rede Abraço, a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) e o Governo do Estado.

