Assista ao vivo a Missa de São Pedro. Transmissão começa em poucas horas

Por mais um ano, o Vicariato Episcopal para Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim irá transmitir a Missa de São Pedro a partir das 16h30 horas. A exibição acontecerá pela WebTv Amparo.

A transmissão vai começar pelo YouTube às 16h30, com a chegada da tradicional procissão de São Pedro que antecede a Celebração Religiosa. Assista abaixo ou clique AQUI.

Além da transmissão pela internet, a Rádio Diocesana 95,7 também exibirá o evento desde o início da procissão, às 15h, saindo da Catedral de São Pedro com destino ao local da Santa Missa. De forma inédita, a festividade também será transmitida pela TV Evangelizar.

Ônibus e linhas extras para Missa de São Pedro

As solenidades começam com a procissão de São Pedro, saindo da Catedral, às 15h, em direção ao Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica, onde acontece a missa em homenagem ao padroeiro de Cachoeiro, a partir das 17h.

Com isso, haverá um reforço nos horários de linhas que trafegam por essas regiões, uma vez que sábado é feriado municipal, e a grade de horários do transporte funciona em esquema dominical.

O objetivo é garantir a mobilidade dos fiéis, na ida às cerimônias e no retorno às suas residências.

Confira abaixo as linhas que contarão com horários extras:

Linha: 062 – Alto Vila Rica X Centro via Ilha da Luz: 14h e 16h

Linha: 031 – Nossa Senhora Aparecida X Centro via Santa Helena / Alto Independência: 14h e 16h

Linha: 202 – Circular Santa Cecília via Alto Novo Parque / Ilha da Luz / Vila Rica / Rodoviária / Centro: 22h

Linha: 054 – São Francisco de Assis X Abelardo Machado via Praça da Bandeira / Alto Novo Parque: 14h, 15h, 20h e 21h

Linha: 081 – Caiçara / Agostinho Simonato X Alto Amarelo: 13h40, 14h20, 15h, 15h40, 19h, 19h40, 20h20 e 21h

Linha: 070 – Gilson Carone X Centro via Alto Coramara / Valão / Vila Rica: 21h e 21h35

Linha: 020 – Alto Bela Vista X Centro via Costa e Silva / Embratel: 14h e 16h

Linha: 040 – Conj. Res. Fé e Raça X Centro via Novo Parque: 14h30, 16h30 e 20h30