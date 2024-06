Banestes reinventa seu programa de fidelidade em parceria com startup

Por meio do programa de inovação aberta do Findeslab, o Banestes firmou uma parceria com a startup Takeat para desenvolvimento de uma solução que possibilitará que os correntistas utilizem os pontos acumulados pelos cartões de crédito em estabelecimentos comerciais capixabas. De um lanche da tarde a uma experiência gastronômica completa, o importante é o correntista do Banco enxergar ainda mais o potencial do programa de fidelidade dos cartões Banestes.

Miguel Carvalho, fundador e CEO da Takeat, explica parte do projeto: “Criamos, por meio do nosso módulo de CRM para restaurantes, uma cadeia de valor onde o correntista facilmente poderá usufruir dos benefícios dados pelo banco Banestes, gerando maior demanda para as pequenas e médias operações do Espírito Santo. Trata-se de uma clara diferenciação com relação ao ‘mais do mesmo’, jáque as pessoas estão mais acostumadas a resgatar pontos apenas para utilizá-los como milhas”.

Segundo Marcos Vinicius Nunes Montes, diretor de Meios de Pagamentos e Distribuição de Investimentos do Banestes, o banco percebeu que havia a possibilidade de tornar o seu programa de fidelidade ainda mais acessível e de fortalecer o uso no ecossistema regional, em estabelecimentos locais que fazem parte do cotidiano, como um restaurante ou um petshop. Marcos Vinicius complementa: “Para além de fazer o cliente preferir o nosso cartão, fidelizar é entender as características e necessidades dos nossos clientes e nos conectar a elas. Com esse trabalho bem feito, o engajamento acontece naturalmente”.

Do outro lado, temos o Findeslab que tem o papel de unir as grandes indústrias capixabas às startups mais inovadoras, auxiliando o processo de inovação conjunta.

A analista de inovação do Findeslab, Ana Amaro, destaca que o intuito do programa é selecionar projetos inovadores de alto valor agregado para resolver os desafios das empresas parceiras. “Nós sempre esperamos que isso seja apenas um ponto de partida da conexão entre a empresa e a startup que propõe a solução, de forma que ao final do desenvolvimento, o projeto tenha resultados positivos e que essa solução possa ser implementada dentro da empresa, gerando ganhos para ambas as partes”, reforçou Ana, que ainda completou: “De um lado temos a Takeat, fornecendo essa solução para um grande banco capixaba e, de outro, temos o Banestes, trazendo ainda mais valor e benefícios para os seus clientes, por meio dessa solução co-criada entre as duas partes”.