Basquete: ex-atletas da LUSB representam Cachoeiro no cenário nacional

O ala João Victor Mamedes, do Blumenau/APAB e o armador Elvis Viana, do Osasco, estão classificados para o Final Four do Campeonato Brasileiro de Basquete. Já o Flamengo, do ala Marcos Henrique Louzada (Didi) está na Final do Novo Basquete Brasil (NBB).

Didi

Didi fez parte da Liga Urbana Social de Basquete (LUSB) durante sete anos, depois foi para Franca-SP e para NBA, passou pelas seleções brasileiras de base, hoje faz parte da seleção brasileira adulta e defende o Flamengo.

Mamedes

Mamedes iniciou na LUSB em 2009 e ficou até 2013, foi para o Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Passou pelas seleções brasileiras de base e hoje joga pela equipe do Blumenau/APAB.

Elvis

Elvis atuou pela LUSB durante seis anos e também foi para o Esporte Clube Pinheiros, passou pelas seleções brasileiras de base e hoje joga pelo Osasco.

O técnico Nilson Batistin fala sobre o sucesso dos seus ex-atletas: “Para a gente é uma felicidade muito grande, lembrar deles aqui no projeto, quando ainda eram meninos. Vê-los se destacando no basquete é gratificante demais”.