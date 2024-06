Bom Jesus: alunos plantam árvores para incentivar preservação ambiental

Na última sexta-feira (14), os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e séries finais do Ensino Médio em Tempo Integral, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Horácio Plínio, localizada no município de Bom Jesus do Norte, plantaram quatro árvores representando a diversidade cultural, a inclusão e o combate ao racismo, além da educação com respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento integral. A ação fez parte do Projeto Movimento ReflorestarMENTES, executado pela professora Sâmylla Cristina Espécie Bueno de Souza.

O objetivo do projeto foi trabalhar a Educação Interdimensional, explorando a valorização do meio ambiente e as principais consequências positivas para a humanidade, tanto no contexto ambiental quanto socioemocional. Para isso, durante as aulas de Pensamento Científico e de Projeto Integrador, foram realizadas ações voltadas à importância das árvores para a preservação do meio ambiente, por meio de roda de conversa; leitura e reflexão da música “Canção da árvore”, de Marcos Viana.

Também foram realizadas atividades de artesanato, com o tema “Conexão com a Natureza”, utilizando folhas de árvores; pesquisas sobre a relação entre a produção das árvores frutíferas e as estações do ano e leitura de reportagens sobre a importância da conexão com a natureza para a saúde mental. “Por meio dessas atividades realizadas em sala de aula, foi possível perceber a ampliação do conhecimento dos estudantes em relação ao compromisso de cada cidadão com o meio ambiente, já que ele contribui diretamente para os aspectos sociais e mentais da população”, afirmou a professora Sâmylla Bueno.

Fonte: Sedu