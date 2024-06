Estudantes visitam Câmara de Cachoeiro e acompanham pintura de painel

Estudantes do sétimo, oitavo e nono ano da EEEFM Fraternidade e Luz estiveram na Câmara Municipal de Cachoeiro na manhã desta segunda-feira (17) para acompanhar de perto o trabalho do artista Raí Bolzan. O artista pintou o muro em frente à Câmara e agora está terminando de pintar um painel na lateral do prédio.

A atividade está incluída na disciplina Eletiva, que faz parte de um Componente Curricular de livre escolha do estudante nas escolas da Rede Estadual. As Eletivas possibilitam a ampliação, o aprofundamento e o enriquecimento do repertório de conhecimentos dos estudantes, além de dar oportunidade à experimentação e à diversificação do currículo. As aulas são preparadas para que o estudante possa interagir com o conteúdo de forma ativa e participativa.

De acordo com a professora Lílian Valory, os alunos escolhem a disciplina eletiva que gostariam de participar, de acordo com suas preferências pessoais. “Nossa eletiva é a Grafitei, que envolve Língua Inglesa e Matemática e tem como tema o grafite. Nós fomos convidados pelo Raí para observar eles trabalhando. Os alunos que vieram aqui hoje gostam de desenhar e ficaram encantados em presenciar esse processo de criação e da pintura. Foi uma experiência muito enriquecedora e agora eles estão sonhado com grafite”.

A aluna Carolina Barreto, de 13 anos, ficou encantada com a experiência. “Desde pequena tenho interesse nesse tipo de arte e foi muito legal ver de pertinho. A pintura está ficando linda”.

Câmara de Cachoeiro

Em seguida, os estudantes ainda puderam conhecer a estrutura da Câmara Municipal, bem como as recentes intervenções para ampliar a acessibilidade do prédio. Acompanhados do presidente, Brás Zagotto, eles visitaram toda a estrutura do prédio, incluindo o plenário. “É importante apresentar o Poder Legislativo para os adolescentes, para que eles consigam entender a importância da Câmara e também da política como um todo. Ficamos felizes em mostrar para eles como funciona a Casa e ainda destacar que temos uma estrutura totalmente inclusiva, que respeita o cidadão em sua individualidade”, ressaltou Brás.

“Foi uma vivência muito diferente para eles. Agradecemos o convite do Brás e o carinho com que nos receberam aqui”, frisou a professora Lílian.