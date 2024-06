Bom Jesus inicia uso do sistema E-Docs na administração municipal

A segunda-feira (17) foi marcada pelo início de uma mudança importante para o município de Bom Jesus do Norte. A administração municipal passa a utilizar o sistema E-Docs no gerenciamento de novos documentos públicos, tornando o procedimento totalmente digital.

O E-Docs é uma plataforma que possibilita a autuação e tramitação on-line de processos, dispensando assim o uso de papéis. Além da economia com materiais de papelaria, o sistema garante a agilidade no atendimento das demandas, redução de custos operacionais com mensageria, otimização dos fluxos de trabalho, transparência e segurança dos dados.

Projeto piloto

A iniciativa faz parte de um projeto piloto conduzido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), que servirá de modelo para outras cidades. “Bom Jesus do Norte é o primeiro município a implantar o E-Docs. Nosso objetivo é ampliar a adesão nas demais prefeituras, contribuindo assim para a modernização da gestão pública e para a melhoria do acesso dos cidadãos aos serviços públicos”, ressaltou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

O prefeito de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano, expressou o agradecimento pelo apoio recebido. “Gostaria de agradecer ao governador Renato Casagrande e à Seger, na pessoa do secretário Marcelo Calmon, pelo apoio incondicional a esta iniciativa. Estamos empenhados em trazer o que há de mais moderno em gestão pública para a nossa cidade. O sistema E-Docs será um marco na nossa administração, proporcionando mais agilidade e transparência nos processos”, afirmou.

Transformação digital

O diretor-geral do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Marcelo Cornélio, afirmou que a ampliação do uso do E-Docs nos municípios é um passo importante para a transformação digital na Administração Pública no Estado. “O E-Docs permitirá aos municípios melhorar o atendimento ao cidadão e economizar recursos materiais e financeiros. Sem dúvida, é uma iniciativa que vai ao encontro das melhores práticas de gestão governamental”, enfatizou.

O diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), Cilmar Francischetto, destacou que a instituição tem por missão, além do tratamento e acesso aos documentos públicos de caráter permanente, coordenar a Política de Gestão Documental do Governo do Estado, que atualmente atende a todos os órgãos do Executivo. Nesse sentido, o APEES participou ativamente no desenvolvimento das funcionalidades arquivísticas do E-Docs, bem como na sua implantação, desde 2019, acompanhando todo o processo de transformação digital.

“O sistema é inovador, seguro, atende aos aspectos legais e foi desenvolvido dentro das normas arquivísticas nacionais e internacionais, garantindo à administração pública, celeridade, economia, transparência, acesso às informações e a racionalização do uso do papel. Cabe ressaltar que somos o primeiro Estado do Brasil com um sistema desse porte e atualmente, por meio de Cooperação Técnica, os municípios também poderão aderir a essa ferramenta de gestão”, afirmou.

Fonte: Governo do Estado