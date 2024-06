Estado libera terceiro lote do Cartão Reconstrução para Guaçuí

Na última quinta-feira (13), o governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), liberou o terceiro lote do Cartão Reconstrução de 2024.

A princípio, o benefício, no valor de R$ 3,5 mil, é pago em parcela única e visa auxiliar famílias em situações de vulnerabilidade.

Sobretudo, nesta remessa, o governo do Estado concedeu 285 benefícios para o município de Guaçuí, totalizando um investimento de R$ 995.500,00.

Bem como, os beneficiários cujos nomes estão na lista devem verificar a data designada para o recebimento do benefício e comparecer a uma agência do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) nessa data, portando um documento oficial com foto, para retirar o Cartão Reconstrução.

Os moradores que atendem às normas de concessão terão acesso ao benefício. Aqueles que ainda não foram contemplados devem aguardar, pois os lotes continuarão sendo pagos até que todas as pessoas com direito recebam o benefício.

Desse modo, para mais informações e esclarecimentos, a população pode se dirigir ao CRAS de Guaçuí, localizado na Rua José Beato, 229, ou entrar em contato pelo telefone (28) 99971-5237.

O que é o Cartão Reconstrução?

O Cartão Reconstrução é um auxílio financeiro temporário criado para ajudar famílias de baixa renda que foram atingidas pelas chuvas no estado do Espírito Santo. Nesse sentido, o valor do Cartão Reconstrução é de R$ 3,5 mil, pago em uma parcela única.

Somente famílias residentes nos municípios onde o Estado decretou situação de emergência ou calamidade pública devido às chuvas podem receber o benefício. Todavia, os critérios incluem ter cadastro no CadÚnico, renda familiar de até 3 salários mínimos e danos comprovados pelas chuvas.

Para receber, as equipes de Assistência Social dos municípios buscam as famílias que sofreram perdas ou danos materiais. Quem está na lista deve retirar o cartão em uma agência do Banestes. Assim, o cartão de débito pode ser usado para comprar material de construção, eletrodomésticos, móveis, alimentos e outras despesas prioritárias.

Se você se enquadra nos critérios, entre em contato com o Cras mais próximo da sua residência para obter mais informações e solicitar o benefício. A SETADES é responsável por coordenar essas políticas públicas de assistência social e segurança alimentar.

Fonte: Prefeitura de Guaçuí