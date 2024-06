BR-101: casal morre em grave acidente entre ônibus e caminhonete

Um homem e uma mulher morreram na BR-101, após um grave acidente entre um ônibus e uma caminhonete nesta sexta-feira (21).

O fato ocorreu no km 794, na altura do município de Itamaraju, no trevo do Parque Nacional, no extremo sul da Bahia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do 18º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) foram acionadas.

As informações apontam que o ônibus interestadual bateu de frente com a caminhonete na BR-101. Um homem e uma mulher que estavam na caminhonete ficaram presos às ferragens e morreram no local. O condutor do veículo teve ferimentos.

Por causa do acidente, o tráfego na rodovia ficou temporariamente congestionado.