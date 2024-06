Cachoeiro: 39ª edição da Feira da Bondade acontecerá em outubro

A grande festa da solidariedade de Cachoeiro já tem data para acontecer. De 25 a 27 de outubro, a Prefeitura realizará a 39ª edição da Feira da Bondade, um dos maiores e mais tradicionais eventos de filantropia do estado.

Na última segunda-feira (3), uma reunião foi realizada com entidades participantes, para apresentar o projeto da edição deste ano e ouvir sugestões para o evento que acontecerá, no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. O encontro contou com a participação da secretaria municipal de Desenvolvimento Social, Tatiana de Oliveira Sant’Ana e da primeira-dama de Cachoeiro, Keila Vetoraci.

O tema da feira, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), será “Tempo de Solidariedade”. O objetivo é o de estimular o voluntariado, possibilitando que as famílias cachoeirenses tenham contato com as instituições participantes e conheçam os trabalhos filantrópicos realizados na cidade.

No evento, as organizações sociais participantes poderão arrecadar fundos para manutenção das suas atividades, por meio da comercialização de comidas e bebidas para os visitantes.

Feira da Bondade

“A Feira da Bondade é uma oportunidade importante para essas instituições destacarem seus trabalhos. Estamos contentes em promover mais uma edição desse evento, que já faz parte da história de Cachoeiro. Esperamos que toda a população compareça para apoiar essas organizações, que realizam ações sociais”, enfatiza a secretária Tatiana de Oliveira Sant’Ana.

“Estamos preparando mais uma edição da Feira da Bondade, que é um importante evento para dar visibilidade aos trabalhos realizados por diversas entidades sociais, em um grande espaço de solidariedade. Esperamos que toda a comunidade participe e apoie essas organizações que desempenham um papel fundamental em Cachoeiro”, afirmou a primeira-dama.