Cachoeiro: 65% das crianças são alfabetizadas até o segundo ano

Cachoeiro de Itapemirim está alcançando bons resultados na educação. Uma pesquisa realizada, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostra que 65,3% dos estudantes da rede municipal estão alfabetizados ao final do segundo ano do ensino fundamental.

Intitulada Alfabetiza Brasil, a pesquisa foi feita em todo o país e mostrou que Cachoeiro está à frente da média nacional, que foi de 56% para crianças da mesma série. Os resultados foram considerados animadores pela secretária municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, Cristina Lens.

“Ele é fruto do empenho de professores, estudantes, famílias e comunidade escolar, provando que estamos no caminho certo ao adotar estratégias eficazes e comprometidas com a qualidade da educação. Temos consciência de que ainda há muito a ser feito e de que precisamos avançar para assegurar as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação”, afirma.

Cachoeiro trabalha pelo Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada

O índice é fruto do trabalho rede municipal de educação pelo Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que está sendo realizado em parceria com União, estados, Distrito Federal, concomitantemente, aos demais municípios brasileiros.

O objetivo é alfabetizar e tornar todas as crianças brasileiras fluentes em leitura até o final do segundo ano do ensino fundamental ou até os sete anos – meta que deverá ser alcançada até 2030 no país.