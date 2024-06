Cachoeiro: confira o resultado do edital para procurador

O edital do Concurso Público da Prefeitura de Cachoeiro para provimento do cargo de procurador do município divulgou, nesta segunda-feira (17), o resultado provisório do procedimento de avaliação de títulos.

Para conferir as notas, é preciso acessar o site da banca organizadora (www.cebraspe.org.br) e buscar pela página de seu respectivo edital – confira os links abaixo. O resultado também foi divulgado no Diário Oficial do Município desta segunda (17).

De acordo com a publicação do edital, os candidatos poderão ter acesso ao espelho de avaliação de títulos e interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, das 10 horas do dia 18 de junho de 2024 às 18 horas do dia 19 de junho de 2024, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24_procurador, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

Páginas de acompanhamento dos editais

O concurso público da Prefeitura de Cachoeiro está dividido em quatro diferentes editais, com cronogramas independentes entre si. Para se manter atualizado em relação ao certame, o candidato deve acompanhar as páginas de seus respectivos editais no site da banca organizadora, por meio dos links abaixo.

As datas e os períodos estabelecidos nos cronogramas são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e da banca organizadora. Caso haja alteração, isso será previamente comunicado por meio de edital.

Edital – Cargos nas áreas de Saúde e Educação: www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24

Edital – Cargos Administrativos: www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24_adm

Edital – Cargos na Guarda Civil Municipal: www.cebraspe.org.br/concursos/PREF_CACHOEIRO_24_GUARDA

Edital – Cargo de Procurador: www.cebraspe.org.br/concursos/PREF_CACHOEIRO_24_PROCURADOR