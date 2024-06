Hospital Evangélico de Cachoeiro realiza captação múltipla de órgãos

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) realizou mais uma importante captação de órgãos, beneficiando três pessoas. Segundo a enfermeira coordenadora da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT/HECI), pacientes do Espírito Santo e de Goiás foram beneficiados com uma nova chance de vida, graças ao gesto generoso de uma família. Ao todo, 23 órgãos/ tecidos já foram captados neste primeiro semestre do ano no Heci, sendo quatorze somente de córneas.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde, do Governo Federal, 1.258 pessoas aguardam por transplante de órgãos e córneas no Espírito Santo. Este alto número pode ser reduzido com trabalhos e ações de conscientização, afirma a enfermeira.

A lista de espera é gerenciada pela Central de Transplantes do Estado, que assegura a gestão ética e transparente do processo, garantindo a distribuição justa e eficiente dos órgãos. A doação de órgãos e tecidos é um tema que deve ser lembrado o ano todo. Seja você também um doador.

Ajude a salvar vidas, converse com sua família

A participação da família é fundamental nesse processo. “Mesmo enfrentando um momento de perda e dor, os familiares conseguem transformar a tristeza em um gesto de amor e solidariedade, permitindo que outras vidas sejam salvas com a doação de órgãos,” ressalta.

Cristiane Bittencourt, enfermeira coordenadora da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT/HECI).

Ela acrescenta: “todos os procedimentos são realizados com total segurança para garantir que os órgãos cheguem a tempo ao paciente que será transplantado”.

Referência em captação de córneas

O HECI é uma referência em captação de córneas no sul do estado, somente neste ano foram captados vinte e três órgãos/tecidos, sendo quatorze córneas. O processo de doação de órgãos é iniciado pela CIHDOTT do HECI, que atua desde a identificação do potencial doador, acolhimento e abordagem aos familiares, até a captação dos órgãos realizada por uma equipe especializada.

A doação de órgãos é importante para aqueles que estão na fila de espera, possibilitando a continuidade da vida. A doação é um ato de amor. Seja um doador de órgãos. Comunique sua família.

Fonte: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI)