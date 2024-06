Cachoeiro: deputados e empresários se unem em apoio a Ferraço

Em reunião na tarde desta quinta-feira (6), o deputado federal e presidente estadual do PP, Da Vitória, declarou seu apoio à pré-candidatura de Ferraço à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. A aliança inclui também o deputado federal Evair de Melo (PP), Ed Martins (Novo) e Tales Machado (PP).

Da Vitória destacou a necessidade de unir forças para um governo municipal forte e alinhado com as demandas da população.

Evair de Melo, outro deputado federal de destaque, elogiou a experiência de Ferraço, enquanto Ed Martins, do Novo, apontou a importância da renovação na administração pública. Tales Machado reforçou a capacidade de articulação e a trajetória política de Ferraço.

Com essa poderosa aliança, Ferraço se consolida como um pré-candidato forte, aliado ao vice, Júnior Corrêa. O apoio de líderes de diferentes correntes políticas promete intensificar o cenário eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, incluindo o MDB, sigla de seu filho Ricardo Ferraço, vice-governador do Estado.

