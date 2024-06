Cachoeiro: divulgada a programação religiosa da Festa de São Pedro 2024

A Festa de São Pedro tem data para acontecer: será entre os dias 20 e 29 de junho. E para deixar tudo pronto para as homenagens ao Padroeiro Diocesano e do município de Cachoeiro de Itapemirim, o Vicariato Episcopal para Ação Pastoral, a Coordenação da Área Pastoral 2 e a Paróquia São Pedro (Catedral), formaram uma Comissão Organizadora, que realizou diversas reuniões preparatórias nos últimos meses.

Aliás, segundo essa Comissão, algumas novidades foram apresentadas para este ano, entre elas: no dia 29, data em que a Igreja celebra São Pedro, a tradicional Celebração Eucarística acontecerá em outro endereço e em novo horário – será no Grêmio Santo Agostinho (Vila Rica), às 15h.

Leia também: Fenecon 2024: turismo de experiência é destaque na Feira de Negócios

Portanto, a festa em honra, louvor e devoção a São Pedro tem início no dia 20, com a novena. As celebrações ocorrem sempre às 19h30, de segunda à sexta, e aos sábados e domingos às 19h na Catedral de São Pedro.

Aliás, outro destaque é a tradicional quermesse da Catedral, que começou a ser montada na última quarta-feira (5).

Preparativos para Festa de São Pedro

A Festa de São Pedro é o mais importantes festejo do município, quando é celebrado o dia do padroeiro da cidade. Aliás, a data também marca as celebrações do Dia de Cachoeiro, instituído pelo poeta Newton Braga.

“Portanto, para que tudo esteja de acordo, já começamos os preparativos, inclusive a montagem do palco, das barracas, que serão instaladas no pátio da Catedral. Aliás, as pessoas estão esperando ansiosamente nossos festejos (Paróquia São Pedro) por se tratar de uma festa bem tradicional e familiar”, afirmou o pároco, padre Bruno Sá Rangel.

Segundo o presbítero, o destaque da festa são as barracas que não ficam na rua, mas dentro do terreno da própria igreja. “Portanto, o espaço é bem seguro, nós temos seguranças o tempo todo guardando os portões. A entrada é gratuita. No entanto, não são aceitas e nem vendidas bebidas alcoólicas, afinal, nossa festa é familiar e pensada para que todos possam participar com tranquilidade”, finalizou.

Confira a programação completa:

• Quinta-feira (20/06) – 1º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Carlos Renato de Carvalho

• Sexta-feira (21/06) – 2º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre José Carlos Ferreira da Silva

• Sábado (22/06) – 3º Dia da Novena

19h: Missa presidida pelo padre Josimar de Azevedo Pirovani

20h: 24º Encontro Cachoeirense de Corais

• Domingo (23/06) – 4º Dia da Novena

19h: Missa presidida pelo padre Evaldo Praça Ferreira

• Segunda-feira (24/06) – 5º Dia da Novena

19h30: Missa animada pela Paróquia Nossa Senhora da Consolação

• Terça-feira (25/06) – 6º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Enildo Genésio de Souza

• Quarta-feira (26/06) – 7º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Paulo Sérgio Mourão

• Quinta-feira (27/06) – 8º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Aécio Honorato da Silva, MI

• Sexta-feira (28/06) – 9º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Alci Monteiro Dias

Todos os dias à partir das 18h, barracas estarão funcionando. Aliás, após a Missa, haverá atrações culturais.

• Sábado (29/06) – Dia de São Pedro

9h: Missa presidida pelo padre Bruno Sá Rangel

15h: 24º Procissão com a imagem de São Pedro saindo da Catedral de São Pedro em direção ao Grêmio Santo Agostinho.

16h30: Missa Solene presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP transmitida pela Rádio Diocesana FM 95.7, TV Evangelizar e WebTV Amparo.

19h: Show com Banda Anjos de Resgate