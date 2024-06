Cachoeiro é única cidade do ES a testar alerta de emergências climáticas

O município de Cachoeiro de Itapemirim será o único do Espírito Santo a testar a tecnologia de envio de alertas, por meio do Cell Broadcast Service – CBS. Esse é um projeto que está sendo implementado em várias cidades do Brasil, com previsão de início ainda neste ano, de forma piloto.

De acordo com a Defesa Civil do Espírito Santo (CEPDEC), a nova tecnologia de envio de alertas fortalece a gestão de riscos no país. Ela permite a comunicação de situações de riscos de desastres, com celeridade e grande alcance populacional. Com isso, viabiliza medidas preparatórias e a tomada de decisões de maior efetividade para a proteção da população.

Leia também: Sustentabilidade Brasil: previsões meteorológicas ao vivo e muito mais

Além disso, a nova funcionalidade, apenas para alertas de nível crítico e com alto grau de confiabilidade, se junta aos demais meios de envio de envio já vigentes, como: SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google.

Sendo assim, o conteúdo do Cell Broadcast Service será de responsabilidade dos órgãos de proteção e Defesa Civil, que será a responsável por acionar o Sistema Nacional de Proteção, para atuar de forma integrada.