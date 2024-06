Sustentabilidade Brasil: previsões meteorológicas ao vivo e muito mais

A maior conferência do Brasil sobre sustentabilidade e ESG, o “Sustentabilidade Brasil” começa nesta segunda-feira (24), no Pavilhão de Carapina, com uma programação extensa e variada, aberta ao público em geral de 24 a 27 de junho (segunda a quinta).

Além da parte técnica, a programação vai contar com outras atrações, entre elas florestas vigiadas em tempo real, previsões meteorológicas ao vivo, uma feira e desfiles de moda sustentável, oficinas de reutilização de peças, trilha sensorial dos desequilíbrios climáticos, recolhimento de tampinhas plásticas e metálicas, colchas produzidas com máscaras da época da Covid não usadas e até leitura de mão cigana. As ações abrangem o conceito Environmental, Social e Governance – ESG (em português, meio ambiente, social e governança corporativa).

O Sustentabilidade Brasil é realizado pelo Consórcio Brasil Verde. A correalização é do Convention e do Sindprom-ES. Os patrocinadores são: Vale, Cesan, Marca Ambiental, Suzano, Banestes, Caixa, Governo Federal e ArcelorMittal.

Confira alguma das atrações:

Floretas vigiadas em tempo real

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES (Idaf) apresentará sistema que realiza o monitoramento florestal do estado em tempo real.

Previsões meteorológicas ao vivo

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) vai demonstrar modelos e fazer previsões meteorológicas ao vivo.

Trilha sensorial das mudanças climáticas

A ideia aqui é oferecer uma experiência sensorial através de uma imersão. A proposta da trilha é mostrar como a interferência humana vem causando os desequilíbrios climáticos. O visitante vai levar cerca de 20 minutos para percorrer o caminho.

Colchas feitas de máscaras

A organização da sociedade civil (OSC) Instituto PEB atende famílias em vulnerabilidade social, viabilizando esporte pra crianças e adolescentes e formação profissionais para os pais. O Instituto atua em quatro bairros da Serra: Boa Vista I, Laranjeiras, Bicanga e Eurico Salles. Um dos trabalhos feitos pela OSC é a produção de colchas com máscaras de Covid que não foram usadas. A renda da venda é revertida ao projeto.

Participação indígena e do povo cigano

Indígenas Tupiniquim e Guarani de Aracruz vão participar da conferência. Além de expor sua cultura e artesanato em estandes, representantes dos povos vão preparar uma receita de peixe-vermelho na folha de pariri ao lado do embaixador da gastronomia capixaba, o chef Gilson Surrage, na segunda-feira (24), às 17h15.

Filha de indígena, a engenheira florestal Bárbara Tupinikim vai ministrar a palestra “Restauração florestal: a solução dos povos indígenas para as mudanças climáticas”, na terça-feira (25), às 14h (Trilha: Do Rio a Belém – Conexão ES).

Representantes do povo cigano também participarão da conferência e vão oferecer leitura de mão (quiromancia).

A inclusão dos povos originários e tradicionais inserem-se no objetivo de desenvolvimento sustentável (ODS) 16 da ONU (“Paz, justiça e instituições eficazes” – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis).

Feira e desfile de moda sustentável e oficina de reutilização de peças

O brechó solidário terá a renda revertida para entidades filantrópicas do ES. Um desfile de moda, com a consultoria da designer capixaba Jullia Thedesco, promoverá as peças. Além do brechó, haverá, ainda, oficinas de upcycling (reutilização criativa) e de customização de roupas.

Os desfiles serão na segunda (24) e na quarta (26), às 18h30. A oficina de upcycling será na quinta (27), às 13h.

Outras oficinas

Reajuste roupas e seu pensamento – 24/06 – 13h

Fios Afetivos – como fazer os fios de malha se tornarem um colar de contos/nós – 24/06 – 17h

Expresse & Crie: Estamparia e Customização de jeans – 25/06 – 9h

Pontos de Arte: Customização e bordado criativo- 25/06 – 13h

Colagens têxteis: Customização criativa com colagem de tecido – 25/06 – 17h

Reinvente: Criação de Acessórios Sustentáveis Utilizando Materiais em Desuso – 26/06 – 9h

ReciclaTecido: Reflexão e Criação de peças de moda e arte únicas – 26/06 – 13h

Cuide do Seu Guarda-Roupa: Práticas Sustentáveis para o Vestuário – 27/06 – 9h

Quando um retalho de tecido vira um bichinho que encanta – 27/06 – 13h

Campanha de arrecadação de tampinhas plásticas e metálicas

Haverá recolhimento no evento. O movimento de reciclagem das tampinhas coloridas é realizado pela ONG Vira

Lata Vira Luxo, que reverte o dinheiro da venda delas à causa animal. Os visitantes da feira também serão chamados a separar as tampinhas. As de cerveja, serão enviadas à indústria siderúrgica.

Incentivo ao uso de veículo elétrico

Motos e bicicletas elétricas estarão disponíveis ao público para teste em uma trilha.

