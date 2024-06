Cachoeiro: Encontro de Corais acontece sábado (22) na Catedral de São Pedro

O Encontro Cachoeirense de Corais, que chega a sua 24ª edição, será realizado no sábado (22), às 20h, na Catedral de São Pedro. O evento faz parte da programação da Festa de São Pedro 2024, promovida pela Paróquia São Pedro, e conta com apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. A entrada é franca.

Se apresentam sete corais: Coral Vozes de Cachoeiro (Cachoeiro), Coral Musicar Brasil (Guarapari), Coral Acerlormittal (Vitória), Coral Renov’art (Serra), Coral da Amizade (Cariacica), Coral Coralinss (Vitória), Coral Viva Você/SEDU (Vitória).

Eclético, o repertório inclui composições eruditas, populares, folclóricas, nacionais e internacionais como “Caçador de mim”, “Deixa a vida me levar” e “I got a home in a dat rock”.

“Acredito que esse Encontro de Corais, consolidado como o mais longevo do Espírito Santo, busca preservar esse ‘fazer’ essencialmente humano, afinal o coral é uma orquestra de vozes, o que é algo muito especial, avalia a secretária Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim, Fernanda Martins.

Encontro de Corais

Confira quais são os corais que participam do evento:

Coral Vozes de Cachoeiro

O coral Vozes de Cachoeiro teve o início de suas atividades em março de 2023. Atualmente, vem se apresentando em eventos cívicos e culturais de Cachoeiro de Itapemirim, com um repertório de diversos gêneros musicais. É formado por músicos da Escola de Choro, músicos e cantores de MPB, cantores evangélicos, professores de música, regentes de coral, professores de canto e técnica coral. Tem como regente titular e arranjador o maestro Adilson Dillem, como regente adjunta a maestrina Fernanda Merchid Martins e como preparadora vocal, Sílvia Bellumat. Adilson Dillem foi o fundador, arranjador e regente do Coral Infanto Juvenil “Voz dos Anjos” em Cachoeiro de Itapemirim, que atuou de 1999 à 2012. Fundador e presidente do Clube do Choro de Cachoeiro de Itapemirim, de 2006 até a presente data. Fundador, arranjador e regente titular do coral Vozes de Cachoeiro, Adilson foi violonista e arranjador do poeta, compositor e cantor Raul Sampaio Cocco durante 40 anos. Acompanhou músicos, cantores, compositores e poetas renomados, como o violonista Maurício de Oliveira, o flautista Carlos Poyares, Pedro Caetano, Guilherme de Brito, Altemar Dutra e Sérgio Sampaio.

Coral Musicar Brasil

O Maestro William Magalhães possui atualmente, o Espaço cultural Musicar, espaço de ensino de música, criação de Coros adultos, infantis e femininos. É promotor do Encontro das Estrelas, Concerto trimestral de música variada em Guarapari. É idealizador e Gestor do Festival Internacional Musicar, e vem representando o Brasil em Festivais Internacionais em países como México, Colômbia, Equador, Argentina, Guatemala, entre outros.

Coral Acerlormittal

O Coral ArcelorMittal está em atividade há 38 anos, formado por 40 integrantes, atualmente é comandado pelos maestros Adolfo Alves (fundador) e Ângela Volpato. Com um repertório que perpassa por música do folclore capixaba, cantatas clássicas, músicas eruditas e populares, com o intuito de associar o gosto popular ao conhecimento da música para atingir a emoção e satisfazer ao público capixaba. Desde 2022 o Coral é gerido pela MM Projetos Culturais, com patrocínio da ArcelorMittal, via Lei de Incentivo à Cultura Capixaba – LICC.

Coral Renov’art

Adriana Dutra regente do Coral Renov’Art, Licenciada em música, pósgraduada em Metodologia do Ensino da Música, Arte na Educação, formada em Canto Lírico pela Faculdade de Música do ES, assistente pedagógica do programa Música na Rede ES, Vice Presidente do Conselho de Cultura de Serra, Vice-presidente e Diretora institucional da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, onde ocupa a cadeira de número 32.

Coral da Amizade

O Coral da Amizade foi idealizado pelo regente Jovane Rodrigues da Vitória e teve início na primeira segunda feira de maio de 1992 na igreja católica de Nova Brasília Cariacica. No início, cantava apenas cantos litúrgicos em celebrações da palavra e missas da comunidade de origem, atualmente canta em várias comunidades canções religiosas e populares, permanece sob a regência do Maestro Jovane.

Coral Coralinss

O coral CORALINSS nasceu em 1997, através de um projeto do RH, desenvolvido pelo setor de treinamento, como um programa de qualidade de vida dos servidores. Durante 25 anos, contou com a regência do maestro Hélder Trefzger. Atualmente está sob a regência do maestro Jovane Rodrigues da Vitória. Além dos servidores ativos e aposentados do INSS, participam funcionários aposentados de outras instituições e empresas, num total de 27 integrantes e transformou-se num trabalho cultural voluntário que tem como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida dos participantes e a oportunidade de transmitir aos ouvintes uma mensagem de alegria, paz e harmonia. Nesta nova fase, tem contado com a parceria do coral da Amizade, nas apresentações, também regido pelo maestro Jovane, o que trouxe mais qualidade e harmonia para ambos os grupos. É patrocinado pelas entidades: Anasps/ES (Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social) e Anfipes (Associação Nacional dos Auditores- Fiscais da Previdência Social).

Coral Viva Você/SEDU

O Coral Viva Você faz parte do “Programa Viva Você” – Qualidade de Vida do Servidor da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo e do projeto Música na rede uma parceria entre a FAPES, FAMES E SEDU. Tem como principal objetivo utilizar a atividade do canto coral para promover o bem-estar dos coralistas, desenvolvendo ações que possibilitem a cooperação, o trabalho em equipe, o relacionamento interpessoal, a melhoria da autoestima e da qualidade de vida, o respeito à diversidade bem como utilizar a música como ferramenta de transformação e expressão, podendo representar a Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, com responsabilidade e excelência. O coral viva você iniciou suas atividades no dia 06 de outubro de 2008 e nestes 14 anos de canto vem crescendo em qualidade musical e atingindo os objetivos propostos pelo programa de bem-estar “Viva Você” na promoção da qualidade de vida do servidor ativo, aposentado, alunos da rede estadual de ensino e comunidade, bem como o desenvolvimento musical e vocal.

Serviço

24º Encontro Cachoeirense de Corais

Evento com apresentação de sete coros que atuam no cenário musical do Espírito Santo

Dia: Sábado – 22 junho

Hora: Das 19h às 22h

Local: Catedral de São Pedro (R. Barão de Itapemirim, 36 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim)